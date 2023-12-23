زلزال بقوة 3 درجات بمقياس ريختر يضرب مقاطعة في كوريا الجنوبية

ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر مقاطعة جانجسو الجنوبية الغربية في كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وفقًا لسلطات الإطفاء، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار.

كان الزلزال على بعد 17 كيلومترًا شمال جانجسو، وعلى بعد 216 كيلومترًا جنوب سيول، في الساعة 4:34 صباحًا بخط عرض 38.5 درجة شمالًا وخط طول 127.53 درجة شرقًا على عمق 6 كيلومترات.

ووفقا لمسؤول إطفاء، “لم ترد تقارير عن وقوع أضرار من الزلزال، ولا توجد إرساليات أو أي حالة غير عادية”.

ومع ذلك، قالت السلطات إنها تلقت 16 تقريرًا من الأشخاص الذين قالوا إنهم شعروا بارتجاج طفيف أو زلزالٍ واضح.