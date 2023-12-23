كتائب القسام تقصف حشود قوات الاحتلال بمدينة خان يونس

قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إنها قصفت حشودا لقوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأضافت كتائب القسام، اليوم السبت، أن مجاهديها دمروا 5 دبابات صهيونية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسام، إنها استخدمت عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"TBG" المضادةللأفراد والتحصينات، وإن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، أنها أوقعت عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح، والاشتباكات مستمرة.