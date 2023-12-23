بعد تسلل مسيرة.. صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيرة من الأراضي اللبنانية.

هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف أهدافا لحزب الله، بينها بنية تحتية عملياتية ومجمع عسكري.

وكشفت مسئولة صهيونية عن حجم الخسائر المعلنة للهجمات القادمة من لبنان على الأراضي المحتلة في شمال فلسطين التاريخية في موقع معين وليس في كل أماكن خط المواجهة.

وفق ما ورد، قالت مسئولة في “كيبوتس منارة” بالجليل للإذاعة الإسرائيلية إن 87 من 155 منزلا لم تعد صالحة للسكن بسبب القصف من لبنان.