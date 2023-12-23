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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محلل سياسي يحذر بايدن من خسارة انتخابات 2024 إذا أصر على هذا الفعل

بايدن
بايدن

حذر المحلل السياسي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إيرول لويس، من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيخسر" محاولته إعادة انتخابه، وفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وقال إنه إذا واصل تركيز حملته على الترويج لسياساته الاقتصادية، التي أطلقت عليها إدارته اسم "اقتصاد البيديوم"، إذا "لم يدركها" الناخبون في الوقت المناسب.

خلال مقطع من برنامج "سي إن إن هذا الصباح"، أمس الجمعة، قال لويس إن بايدن يحتاج إلى التخلي عن حديث بايدنوميكس لأن الناخبين غير راضين عن الاقتصاد.

وأضاف: "لقد حاول استخدام "اقتصاد البينيد" لأن الاقتصاد هو دائمًا القضية الأولى".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا لا يلقى بالضرورة قبولًا جيدًا لدى الناس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم، وربما المفاهيم الخاطئة حول بعض الأشياء الأخرى.

وبدلاً من ذلك، نصح بايدن بالتركيز على الأشياء التي نجحت معه في الماضي، مثل إخبار الناخبين كيف سيدافع عن الديمقراطية من "التهديدات" من الرئيس السابق ترامب.
 

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