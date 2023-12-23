إصابة العديد من الأشخاص إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن هناك عدد من المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني،: إن قوات الاحتلال تواصل منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى جثامين الشهداءوالمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال واعتقلوا 8 من كوادره.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم انتشال 30 جثماناً لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة خلة بعد ساعات منالقصف العنيف لقوات الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وحسب - صوت فلسطين - أنه ما زال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده، حيث ارتفع عدد قتلى الاحتلال 471 منذ السابع من أكتوبر، بعد الاعتراف بمقتل جنديين.