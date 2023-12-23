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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة

صدى البلد

قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إن مجاهديها أجهزوا على جندي صهيوني من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إنها قصفت حشودا لقوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأضافت كتائب القسام، اليوم السبت، أن مجاهديها دمروا 5 دبابات صهيونية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في مخيمجباليا شمالي قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسام، إنها استخدمت عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وإن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

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