عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ5 ملايين جنيه.. أبونسب يحقق رقما قياسيا في إيرادات أفلام رأس السنة

فيلم أبو نسب
فيلم أبو نسب

نجح فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام في تحقيق أعلى افتتاحية لفيلم سينمائي خلال موسم رأس السنة حيث حقق خلال يومين إيرادات تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه، وهو الرقم الأعلى خلال هذا الموسم.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

بيومي فؤاد فيلم أبو نسب ماجد الكدواني محمد امام محمد عبد الرحمن توتا محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود على أنباء طلاقهما

حصاد 2023| محمد رمضان.. الفنان الأكثر جدلا والمترنح بين الصعود والهبوط

أحمد سعد يستقبل جوني ديب: نورت بيت أخوك يا حبيبي

بمنشور عاصف | هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع مصطفى كامل

خروج فيلم ڤوي ڤوي ڤوي من الأوسكار

لأول مرة.. "بنات ألفة" لـ كوثر بن هنية في القائمتين القصيرتين لجوائز الأوسكار

180 جنيها فقط.. سحب فيلم حسن المصري من السينمات بسبب ضعف الإيرادات

نشرة الفن .. محمد عادل إمام يثير الجدل في عرض أبو نسب وبطل Fast & Furious متهم بالتحرش

ترشيحاتنا

وصول بعثة الأهلي إلي مطار الملك عبد العزيز استعدادًا للسفر إلى الإمارات.. صور

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

القسام تعلن تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها

بشرى بشأن معاشات العام الجديد.. اعرف شروط التسوية واستحقاق الزيادة

قطع الطريق على الأندية الإنجليزية.. نابولي يعلن تجديد عقد فيكتور أوسيمين

مفاوضات مكثفة للتوصل لاتفاق| أول خطوة جدية من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

فيديو

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ