بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح.. بدء تصوير فيلم إكس مراتي

بدأ المخرج معتز التوني تصوير أول مشاهد فيلم إكس مراتي، بطولة الفنان هشام ماجد، والفنان محمد ممدوح، حيث ينتمي العمل لنوعية الأفلام الكوميدية.

ونشر معتز التوني صورة الكلاكيت الخاص بفيلم إكس مراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليه قائلا: الحمد لله بدء تصوير فيلم X مراتي، يا رب اكرمنا.

وأكد المخرج معتز التوني أن نجاح الجزء الأخير من مسلسل اللعبة القى عليه مسؤولية كبيرة كمخرج للعمل منذ الجزء الأول.

وأضاف معتز التوني ، فى برنامج "كلام فى الزحمة" ، الذى يذاع على نجوم اف أم ، تقديم مروان قدري ويارا الجندي ، أنه بعد عرض الجزء الثالث من مسلسل اللعبة أصبح حريص على متابعة ردود فعل الجمهور والعمل على السلبيات لحلها فى العمل الذى يليه.

وأشار الى أن الجزء الثالث من مسلسل اللعبة كان أقل توقعًا مما كان ينتظر ، وأن الكثير من الجمهور أعترض على طول مدة الحلقات ، لذلك قرر أن يسرع الإيقاع فى الجزء الرابع .

وتابع أنه اعتمد فى الجزء الرابع على الإثارة والتشويق أكثر من اعتماده الكلي على الكوميديا فقط ، لذلك بدأ بطريقة مختلفة وقوية عن الأجزاء السابقة .

وأضاف معتز التوني: أنه حريص على تقديم الجزء الخامس بطريقة مختلفة ،وسيكون أكثر دقة خاصة بعد النجاح الضخم الذى حققه الجزء الرابع.

"اللعبة" الجزء الرابع:

جدير بالذكر أن الموسم الرابع كان باسم دوري الأبطال"، وضم شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، محمد عمرو، وهو من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

وحقق الجزء الرابع من المسلسل نجاحًا كبيرًا على نطاق واسع، وأصبح الجمهور مرتبظ بشكل كبير بمسلسل اللعبة منذ إنطلاق جزئه الأول ، حيث حقق تفاعلا جماهيريا قويا فى جميع أجزائه.