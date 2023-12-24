عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مينفعش نتحجم.. إلهام شاهين تستغيث من الرقابة: أفلامي اترفضت.. ومش هقدم «أفلام تجارية»|فيديوجراف

إلهام شاهين
إلهام شاهين

وضحت الفنانة إلهام شاهين عن معاناتها بسبب الرقابة على أفلامها، قائلة: "أفلامي اترفضت وأوقفت النشاط، كنا في الستينيات ننافس هوليوود ، وأتمنى نرجع بالفن 30 سنة".

وأضافت إلهام شاهين،  :'احنا بنخاف على بلدنا جدًا، وكفنانين وطنيين أكتر من أي حد، وعندنا خبرات كبيرة، تعدت 100 فيلم و50 مسلسلا و20 مسرحية. 

وتابعت إلهام شاهين: أنا ست عندها خبرة كبيرة ودارسة فن، وأعاني من الرقابة، و لن أقدم أفلامًا تجارية".

 

واختتم كلامها أنه “مش هعمل حاجة تسيئ للفن أو تسيئ لبلدي، وعندنا رقابة ذاتية على كل ما نفعله تجاه الفن، ومينفعش يتقال لنا لأ، ومفيش جهات هتفهم في الفن أكتر مننا، ومينفعش نتحجم”. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

هل هربت؟.. القصة الكاملة لاختفاء أوريليا إيباتومبو المحترفة في طائرة الأهلي

برلماني : الحوار الوطني خلق تنمية حقيقية للحياة السياسية المصرية

مخاطر Chat GPT والذكاء الاصطناعي.. هل تسرح جوجل موظفيها للمرة الثانية؟

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية|فيديو

مينفعش نتحجم.. إلهام شاهين تستغيث من الرقابة: أفلامي اترفضت.. ومش هقدم «أفلام تجارية»|فيديوجراف

سرايا القدس تكبد الاحتلال خسائر فادحة شرق خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

مختلف وغير تقليدي.. حنان مطاوع تثير ضجة بفستانها في حفل الدير جيست

أوعى تتجاهلها.. جمال شعبان يكشف عن أسباب خطيرة لبرودة الأطراف

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ