مينفعش نتحجم.. إلهام شاهين تستغيث من الرقابة: أفلامي اترفضت.. ومش هقدم «أفلام تجارية»|فيديوجراف

وضحت الفنانة إلهام شاهين عن معاناتها بسبب الرقابة على أفلامها، قائلة: "أفلامي اترفضت وأوقفت النشاط، كنا في الستينيات ننافس هوليوود ، وأتمنى نرجع بالفن 30 سنة".

وأضافت إلهام شاهين، :'احنا بنخاف على بلدنا جدًا، وكفنانين وطنيين أكتر من أي حد، وعندنا خبرات كبيرة، تعدت 100 فيلم و50 مسلسلا و20 مسرحية.

وتابعت إلهام شاهين: أنا ست عندها خبرة كبيرة ودارسة فن، وأعاني من الرقابة، و لن أقدم أفلامًا تجارية".

واختتم كلامها أنه “مش هعمل حاجة تسيئ للفن أو تسيئ لبلدي، وعندنا رقابة ذاتية على كل ما نفعله تجاه الفن، ومينفعش يتقال لنا لأ، ومفيش جهات هتفهم في الفن أكتر مننا، ومينفعش نتحجم”.

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