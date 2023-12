شاهد.. هدف محمد صلاح العالمي في مرمى آرسنال بالدوري الإنجليزي

GOAL!!!



Mohamed Salah equalises after a brilliant pass from Trent Alexander-Arnold and he unleashes an unstoppable shot past David Raya!!!



The Egyptian King does it again!#beINPL #LFC #AFC pic.twitter.com/Ukb0wX1NKx

GOAL!!!



Mohamed Salah equalises after a brilliant pass from Trent Alexander-Arnold and he unleashes an unstoppable shot past David Raya!!!



The Egyptian King does it again!#beINPL #LFC #AFC pic.twitter.com/Ukb0wX1NKx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 23, 2023