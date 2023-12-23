آيفونات ومواد مخدرة..ضبطيات بالجملة لرجال الجمارك في مطار القاهرة| صور

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير عشرة محاضر ضبط جمركي خلال الأسبوع المنقضي وذلك في مبني الركاب رقم ٣ فقط، ضد ركاب بعضهم حاول تهريب تليفونات وأدوية ومستحضرات تجميل وقطع غيار وآخرين بحوزتهم مخدرات متنوعة واسلحة بيضاء.

قامت الإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير بتحرير ثلاثة محاضر ضبط ارقام ٢٧٧ و ٢٧٨ و ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ الأول كان أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول ضد راكب مصري بحوزته ١٠٧ شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة باجمالي ١٠٧٠ قرص، و ٣٨٥ شريط داخل ١١٦ علبة لادوية اخري غير مدرجة بجداول المخدرات باجمالي ٥٣٣٠ قرص.

تم الضبط بواسطة محمود محمد فتحي مأمور اللجنة الجمركية و احمد عادل مهني مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة خالد محمد و محمود سعد الدين رئيس القسم تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ شارك في الضبط علاء خضر.

أما المحضر الثاني أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو ضد راكب اسيوي، حاول تهريب ٢٤ تليفون ماركة iPhone 13 داخل كراتين بها اكل، تم الضبط بواسطة كل من محمد محمود إبراهيم عمر مأمور اللجنة و خالد رمضان في التفتيش اليدوي تحت اشراف ريمون غطاس مدير الحركة.

شارك في الضبط كل من أحمد مدين و يوسف أحمد و مينا عبد المسيح و مها ممدوح مآمير الجمرك و هاني ابو طالب مدير الحركة، والمحضر الثالث كان أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي ضد راكب مصري حاول تهريب ١٤٧٤ عبوة مستلزمات طبية وقطع غيار، تم الضبط بواسطة مصطفي بحر مأمور اللجنة ومحمد محمود عمر مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة ياسر بليغ و محمود سعد الدين تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة، شارك في الضبط كل من علاء خضر و مها ممدوح و مينا عبد المسيح و يوسف أحمد مآمير الجمرك ومحمد عبد الباقي مدير الحركة في حضور محمد سيد أحمد رئيس القسم بالأمن الجمركي.

بينما قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة و تامر قاسم نائب المدير بتحرير أربعة محاضر ضبط ارقام ٢٧٦ و ٢٨٠ و ٢٨٤ و ٢٨٥ لسنة ٢٠٢٣ الأول أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا ضد راكب مصري بحوزته ٩٠ قرص لعقار مخدر و ٣ مطواة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ تم الضبط بواسطة كل من محمود عباس و أحمد عنتر مامورا الجمرك تحت اشراف محمود محمد سليمان مدير الحركة، والمحضر الثاني كان ضد راكب مصري قادم من الشارقة علي رحلة الخطوط المصرية حاول تهريب ١١٢ شاشة تليفون محمول و ايفون 15.

تم الضبط بواسطة حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة صالة الترانزيت وعماد صلاح مأمور الجمرك تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة شارك في إجراءات تحرير المحاضر والجرد وتحريز المضبوطات لجنة مكونه من عبد القوي عزوز و أحمد عنتر و محمود عباس و دينا حسن و بسمة حسني و احمد عادل تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة. والمحضر الثالث ضد راكبة افريقية قادمة من أثينا علي الخطوط المصرية بحوزتها اقراص مخدرة وقطعة ماريجوانا و مطحنة واداة معدنية تستخدما في تعاطي المواد المخدرة.

تم الضبط بواسطة عبد القوي عزوز مأمور اللجنة الجمركية و دينا حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عاطف و هاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف حسن ابو زهرة رئيس القسم، والمحضر الرابع كان ضد راكب مصري قادم من طوكيو علي الخطوط المصرية بحوزته ١٠٩ شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ١٠٩٠ قرص، تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود و بسمة حسني مأمورا الجمرك تحت اشراف محمود سليمان مدير الحركة.

كما قامت الإدارة الثانية بقيادة سيد ممدوح مدير الإدارة و أحمد أبو بكر نائب المدير بتحرير محضري ضبط ارقام ٢٨٢ و ٢٨٣ لسنة ٢٠٢٣ الاول ضد راكب مصري قادم من باريس علي الخطوط المصرية بحوزته ٤١٩ قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد فتح الله مأمور الجمرك تحت اشراف عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة، والمحضر الثاني كان ضد راكبة مصرية قادمة من دبي علي الخطوط المصرية حاولت تهريب ١٦٢ عبوة خاصة بالتجميل من خيوط جراحية وحقن.

تم الضبط بواسطة عبد الحليم عبد المحسن مأمور اللجنة و أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد البحيري و محمد موافي رئيس القسم تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة شارك في انهاء اجراءات محضر الضبط والجرد كل من عبد الله حمدي و عبد القادر السيد و محمد فتح الله و عمر غندي مآمير الجمرك في حضور اسامة عبد الظاهر المدير بإدارة الامن الجمركي.

واخيرا قام رجال الإدارة الاولي بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من جوهانسبرج بحوزته ٨١ قرص ترامادول المخدر و كيس به سبع لفافات تحتوي على عشب الماريجوانا بوزن ٦٥ جرام و كيس به ٥٠ بذرة لنبات مخدر و ٣ مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وبحوزته ايضا ساطور ذو نصل معدني حاد افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون السابق ذكرة، تم الضبط بواسطة كل من حسين محمد حسن مأمور الجمرك تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

تم تحرير محاضر الضبط السابق ذكرها بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.