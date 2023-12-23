انفوجراف .. 144 إجراء من الحكومة لدعم الصناعة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات القطاع الخاص التي دعمتها الحكومة.

وأشار الانفوجراف الي انه خلال الفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الإجراءات المُنفذة الداعمة للقطاع الخاص نحو 144 إجراءً إصلاحيًا داخل بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

وأوضح الانفوجراف ان الحكومة نفذت جهود لتشجيع القطاع الصناعي منها تنفيذ 46 اجراء اصلاحيا لتعزيز عمل القطاع الخاص ، كما ان هناك متابعة دورية لتحفيز الاستثمار الصناعي عبر 100 اجراء ، وتعليق ضريبة القيمة المضافة علي استيراد المصانع لمعداتها لمدة عام .



