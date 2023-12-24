البنتاجون: إيران أطلقت الطائرة المسيرة في سواحل الهند لمهاجمة سفينة إسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، أن الطائرة المسيرة التي استهدفت سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الهند، أطلقت من إيران.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري السبت، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال بالهند.

كما أضافت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه تم الإبلاغ أيضا عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة، مشيرةً إلى أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف.