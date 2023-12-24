محللون عسكريون إسرائيليون: أنفاق حماس تعوق سيطرة جيش الاحتلال على غزة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن محللين عسكريين إسرائيليين، اليوم الأحد، إن شبكة أنفاق حماس العميقة تعوق سيطرة إسرائيل على أراضي غزة.

وقد بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة المقاومة "حماس" في غزة، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن العملية ستستغرق أسابيع.

جاء ذلك وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نقلت عن مسئولين أمريكيين، قولهم: إن العملية "قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن حماس تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر داخلها".

وفي نفس الوقت، ذكر مسئولون أمريكيون آخرون أنهم يتخوفون من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.