عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محللون عسكريون إسرائيليون: أنفاق حماس تعوق سيطرة جيش الاحتلال على غزة

صدى البلد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن محللين عسكريين إسرائيليين، اليوم الأحد، إن شبكة أنفاق حماس العميقة تعوق سيطرة إسرائيل على أراضي غزة.

وقد بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة المقاومة "حماس" في غزة، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن العملية ستستغرق أسابيع.

جاء ذلك وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نقلت عن مسئولين أمريكيين، قولهم: إن العملية "قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن حماس تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر داخلها".

وفي نفس الوقت، ذكر مسئولون أمريكيون آخرون أنهم يتخوفون من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل أنفاق حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس شبكة أنفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

ترشيحاتنا

إعلام الاحتلال يكشف حقيقة المحادثات بشأن الرهائن وتدخل بلينكن

خسائر بمليارات الدولارات.. الفيضانات تغرق شوارع لبنان|فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 8 جنود وضباط في معارك غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا توجد ثقة بين النظامين الأمني والسياسي في تل أبيب

محللون عسكريون إسرائيليون: أنفاق حماس تعوق سيطرة جيش الاحتلال على غزة

الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

لأطلعك يما.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحت الأنقاض يحبس الأنفاس |شاهد

بفستان كب.. مي عمر تتألق على السجادة الحمراء من دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ