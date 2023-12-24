بالون وطائرات حربية.. الصين تكثف من تواجدها العسكري في تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد أنها اكتشفت خلال الـ 24 ساعة الماضية عبور ثمانية مقاتلات صينية خط المنتصف لمضيق تايوان بالإضافة إلى رصد بالون صيني.

وتقول الصين إن تايوان جزء لا يتجزأ من سيادتها، ولكن تسعى تايوان تايوان بمساندة أمريكا إلي الحصول على استقلالها.

وقد بدأت الصين في تكثيف مهامها بالقرب من تايوان مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 13 يناير.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن مقاتلات الجيش الصيني من طراز J-10 و J-11 و J-16 قد عبرت خط المنتصف منناحية شمال ووسط المضيق.

ويعمل الخط المنتصف كحاجز غير رسمي بين الجانبين، ولكن الطائرات الصينية تطير الآن بانتظام فوقه.

وأرسلت تايوان قواتها الخاصة للمراقبة، وفقًا للوزارة.

وأفادت الوزارة أيضًا بوجود بالون صيني آخر في المضيق، وهو آخر في سلسلة من ما تقول تايوان إنها على الأرجح لمراقبة الطقس، وذلك بفعل الرياح السائدة في هذا الوقت من العام.