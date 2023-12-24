لأول مرة.. شركة طيران يابانية تلغي رحلاتها الداخلية بسبب نقص العمالة

قال مسئول في شركة الطيران الاقتصادية جيت ستار اليابان، إنه تم إلغاء رحلتين داخليتين اليوم الأحد بين مطار يناريتا وفوكوكا، إذ إنها لم تتمكن من تأمين الطاقم اللازم للتشغيل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء رحلات جيت ستار بسبب نقص في الطاقم، حيث يضرب بعض أعضاء نقابة طاقم الطيران التابعة للشركة عن العمل منذ يوم الجمعة.

ولكن نفى المسئول أن الإضراب كان السبب في الاضطراب واستشهد بالمرض بدلاً من ذلك كسبب للإلغاء.

ووفقًا للنقابة، فقد كان العديد من الطيارين ومضيفي الطيران في إضراب كل يوم، مع رفض نحو 120 عضوًا العمل غيرالمجدول في العطلات منذ بداية ديسمبر.

وعا ما تطلب الشركة من أعضاء الطاقم الذين يقضون عطلتهم الوقوف بدلاً من الزملاء الذين لا يستطيعون الحضورللعمل بسبب المرض.

وبدأت النقابة الإضراب بعد تعطل المفاوضات مع الإدارة بشأن أجور الموظفين غير المدفوعة؛ حيث ادعت النقابة أن الشركةحسبت العمل الإضافي بطريقة خاطئة.

وتخطط النقابة لمواصلة الإضراب حتى 7 يناير.