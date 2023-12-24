شهيدة وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

قالت وسائل إعلام عربية، إن هناك شهيدة وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد نبأ عاجل، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي الكثيف على جباليا وشمالي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي فلسطيني، اليوم الأحد، إن هناك 19 شهيدا في خان يونس جنوبي قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي منذ مساء أمس.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه هاجم 200 موقع في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20258 قتيلا منذ 7 أكتوبر مشيرة إلى استشهاد 201 شخص على الأقل وإصابة 368 آخرين في غزة خلال الـ24 ساعةالماضية.

وأفاد الإعلام الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 100 صحفيشهيد، منذ 7 أكتوبر 2023.