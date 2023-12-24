مقتل 13 عاملاً وإصابة 38 آخرين في انفجار فرن لصهر النيكل بإندونيسيا

أعلنت وسائل إعلام إندونيسية مقتل 13 عاملاً وإصابة 38 آخرين اليوم الأحد في انفجار فرن لصهر النيكل يعود ملكيته لشركة إندونيسيا تسينجشان للفولاذ المقاوم للصدأ على جزيرة سولاويسي، وفق ما أعلنته شركة المنتزه الصناعي الذي يتواجد فيه الفرن.

وقع الانفجار عندما كان العمال يقومون بإصلاح الفرن وتركيب الألواح، ما أسفر عن مقتل ثمانية عمال إندونيسيين وخمسة عمال صينيين، وفقًا لبيان صادر عن منتزه موروالي الصناعي.

وقال إعلام إندونيسي: "بناءً على التحقيقات الأولية، يرجح أن الانفجار نجم عن وجود سائل يحدث الانفجار لا يزال في قاع الفرن خلال عملية الإصلاح، حدث انفجار".

وأضاف المتحدث باسم الشركة، أن الانفجار الأول أدى إلى وقوع عدة انفجارات أخرى بسبب وجود أسطوانات أكسجين عديدة تستخدم للحام وقطع مكونات الفرن أثناء عملية الإصلاح.

يعد سولاويسي منتزهًا صناعيًا متخصصًا في إنتاج النيكل يمتلكه شركة تسينجشان الصينية وشريكها المحلي بينتانج ديلابان جروب، واللذان ينتجان الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني.

وأعلنت الشركة أنها ستتعاون مع الأطراف المعنية للتحقيق في الحادثة وتغطية جميع تكاليف العلاج للضحايا.

أصبح النيكل ذا أهمية متزايدة لإندونيسيا الغنية بالموارد، حيث تعد أكبر منتج للنيكل في العالم، مع تدفق استثمارات عالمية بقيمة مليارات الدولارات بعد حظر الحكومة لتصدير الخام غير المصهور في عام 2020.

ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى تطوير صناعات النيكل التحويلية وجذب استثمارات كبيرة من مصنع السيارات الكهربائية وبطارياتها ومع ذلك، وقعت العديد من الحوادث القاتلة في صناعة تكرير النيكل في إندونيسيا في السنوات الأخيرة.

ويسعى الرئيس جوكو ويدودو لتطوير هذا القطاع، ولكنه أيضًا دعا إلى تحسين معايير السلامة وتعهد بتعزيز مراقبة المعايير البيئية.