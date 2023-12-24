لأول مرة.. رائد فضاء ياباني يستعد للهبوط على سطح القمر بمساعدة أمريكا

تجري الولايات المتحدة واليابان الترتيبات النهائية لهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر للمرة الأولى، في إطار برنامج استكشاف القمر بقيادة الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية اليوم الأحد.

ويهدف برنامج أرتميس إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى سطح القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن بحلول عام 2025 على أقرب تقدير، وقد يكون رائد فضاء يابانياً من بين التاليين الذين سيهبطون على القمر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت المصادر إن البلدين يناقشان أيضًا إرسال رائد فضاء ياباني ثانٍ إلى القمر، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على الخطة في أقرب وقت الشهر المقبل.