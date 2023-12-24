جيش الاحتلال يشن غارة جوية على محيط بلدتين في جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إنه جيش الاحتلال شن غارة جوية على محيط بلدتي رب ثلاثين والطيبة في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف بالصواريخ مواقع مدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ديشون وحقق إصابة مباشرة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي السبت، إنه قصف "مركز قيادة" تابع لجماعة "حزب الله" اللبنانية، وعدداً من المناطق في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، مشيراً إلى أنه رد بقصف مصادر إطلاق القذائف.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جندياً أصيب بجروح متوسطة جراء القصف من جنوب لبنان، والذي استهدف بلدة المنارة بشمال إسرائيل.