إرجاء جنود الاحتياط الطلاب..إسرائيل تعلن موعدًا جديدًا لانطلاق العام الدراسى بالجامعات

من المقرر أن تفتتح الجامعات الكبرى في إسرائيل العام الدراسي 2023-2024 الذي تم تأجيله بشكل متكرر في 31 ديسمبر الجاري.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، لن يكون الطلاب الذين لا يزالون يخدمون بداخل جيش الاحتلال الإسرائيلي كجنود احتياطيين في ذلك الوقت معهم؛ حيث سيكون بمقدورهم الانضمام “بعد أسابيع قليلة”، حسبما أعلنت رابطة رؤساء الجامعات.

وسيتم تحديد التاريخ الدقيق الذي سيبدأ فيه الطلاب الجنود دراستهم بالاشتراك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي طلب الأسبوع الماضي تأجيل تاريخ البدء لجميع الطلاب إلى أبعد من ذلك.

ويجب على الطلاب العائدين من الخدمة في جيش الاحتلال أن يحصلوا على "أسبوع مُركز" من الدراسات المكثفة من أجل تأهيلهم بسرعة لأي مادة قد فاتتهم، ومن ثم الاندماج في الفصول العادية.

وكان من المقرر بدء العام الدراسي بإسرائيل في 15 أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله عدة مرات بسبب الحرب على غزة.

وتشير التقديرات إلى أنه تم استدعاء ما يصل إلى 30% من جميع طلاب الجامعات الإسرائيلية للخدمة كجنود احتياطيين في جيش الاحتلال، إلى جانب الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعات.