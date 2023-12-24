مجموعات مرتبطة بإيران وحزب الله.. مفاجأة بشأن الهجمات السيبرانية على إسرائيل

كشفت مديرية السايبر الإسرائيلية، عن تقرير يوضح الهجمات السيبرانية ضد الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب في غزة، حيث خلص إلى أن مثل هذه الهجمات ازدادت من حيث العدد والكثافة طوال الحرب منذ 7 أكتوبر.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال التقرير إنه في بداية الحرب، كانت الهجمات غير معقدة، وركزت على تشويه المواقع الإلكترونية ومحاولات سرقة المعلومات.

وأضاف التقرير أن الهجمات أصبحت تدريجياً أكثر تركيزاً وتهدف إلى إحداث أضرار فعلية وتعطيل أنشطة المنظمات.

ولفت إلى أن الهجمات السيبرانية تم تنفيذها من قبل نحو 15 مجموعة مختلفة، مرتبطة بإيران وحزب الله وحركة حماس، وبعضها يتعاون مع بعضها البعض.

وادعى التقرير أن العمليات السيبرانية الأخرى ركزت على نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.