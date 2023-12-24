عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية..

النائب مجاهد نصار ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال رصف وتطوير مساكن بهتيم بشبرا الخيمة

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار ومحافظ القليوبية

أجرى النائب مجاهد نصار، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية، تفقدا خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل على تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتفقد النائب مجاهد نصار برفقة المحافظ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها على 4 أمتار وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك للشوارع الأقل من 4 أمتار، وتمت مراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البلدورات والأرصفة الجانبية.

كما تم عمل رصف الشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الإنترلوك وعمل أرصفة، وجار استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين ، ووجه المحافظ أيضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء في العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان وتشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة في أعمال التطوير العمراني انطلاقاً من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم ، والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية.

كما تفقد محافظ القليوبية ، خلال الجولة ، اليوم ، معرض تخفيض السلع الغذائية الأساسية الدائم ، المقام بحي شرق شبرا الخيمة ، برعاية النائب مجاهد نصار ، وشركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية، بشارع المزرعة، والذي يوفر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار والاحتكار، كما يوفر عدداً كبيراً من المنافذ المتنقلة عبارة عن سيارات محملة بأطنان كبيرة من السكر ٢٧ جنيها للكيلو تجوب كافة أنحاء شبرا الخيمة.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والحاج عادل أبو الخير ، وياسمين عادل أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية.

النائب مجاهد نصار محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان القليوبية شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة تثير الجدل|وأمهات مصر: نطالب بتعديلها

ترشيحاتنا

خلافات فلوس| تفاصيل محاكمة متهمين بخطف طالب الزيتون

فيفا يتغنى بإنجاز الأهلي في المونديال| شاهد

محلل سياسي : فرنسا اضطرت للانسحاب من النيجر

قرار عاجل من الكنيست الإسرائيلي بشأن تجنيد قوات الاحتياط

شاهد.. كتائب القسام تنشر فيديو لمعارك ضارية ضد قوات الاحتلال في غزة

أرخص 3 موبايلات Nokia في مصر لعام 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

مفاجآت بالتشكيل| موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

جرب تناول هذه الفاكهة الرخيصة.. تحميك من 7 أمراض خطيرة

بالأسود الجريء.. مي حلمى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

هدد 10 فنانات غيرها.. اعترافات مجنون ريهام سعيد بعد توعده بقـ.ــتلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ