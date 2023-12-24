النائب مجاهد نصار ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال رصف وتطوير مساكن بهتيم بشبرا الخيمة

بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية..

أجرى النائب مجاهد نصار، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية، تفقدا خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل على تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتفقد النائب مجاهد نصار برفقة المحافظ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها على 4 أمتار وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك للشوارع الأقل من 4 أمتار، وتمت مراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البلدورات والأرصفة الجانبية.



كما تم عمل رصف الشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الإنترلوك وعمل أرصفة، وجار استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين ، ووجه المحافظ أيضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء في العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان وتشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة في أعمال التطوير العمراني انطلاقاً من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم ، والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية.

كما تفقد محافظ القليوبية ، خلال الجولة ، اليوم ، معرض تخفيض السلع الغذائية الأساسية الدائم ، المقام بحي شرق شبرا الخيمة ، برعاية النائب مجاهد نصار ، وشركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية، بشارع المزرعة، والذي يوفر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار والاحتكار، كما يوفر عدداً كبيراً من المنافذ المتنقلة عبارة عن سيارات محملة بأطنان كبيرة من السكر ٢٧ جنيها للكيلو تجوب كافة أنحاء شبرا الخيمة.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والحاج عادل أبو الخير ، وياسمين عادل أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية.