تيك توك يرفض تفعيل حملة إعلانية لصالح عائلات الرهائن الإسرائيليين

كشفت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، عن رفض منصة تيك توك تشغيل حملة إعلانية مدفوعة الأجر من قبل عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، معتبرة أن الأمر “سياسي للغاية”.

وحسب تقرير “فوكس نيوز”، تم تفعيل الحملة نفسها على موقع فيسبوك وتطبيق إنستجرام للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، لكن تيك توك اعتبر الأمر سياسيًا.

يأتي ذلك وسط أقاويل بأن تيك توك يدعم الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والمشاعر المعادية للاحتلال.

وجاء في بيان لوزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية شلومو كارهي أنه اتصل بإدارة تيك توك وطالبهم بتغيير قرارهم.