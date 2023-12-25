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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للمطلقات.. خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس السيسي

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

تبحث المطلقات عن تفاصيل وخطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة ؛ بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة.

 

ويقدم موقع صدى البلد طريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة فيما يلى:

طريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة


صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة إقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022


1- يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

2-عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

3-عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

 

شروط  الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022


1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية :

ـ ملكية أرض زراعية ( نصف فدان فأكثر ).

ـ إيجار أرض زراعية ( فدان فأكثر ).

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة ).

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثة أو أكثر ).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( باشتراك تأميني ).

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