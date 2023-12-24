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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يتحدث عن نهاية مسيرته الإعلامية.. ويكشف مفاجأة بشأن محطته الأخيرة

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن برنامج الحكاية، يحصد كل عام العديد من الجوائز في الاستفتاءات التي تحدث بنهاية كل عام، موضحا: "الحكاية أفضل برنامج، وأفضل مذيع، وmbc مصر أفضل قناة في استفتاء وشوشة".

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وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الإعلانات والمشاهدات من أهم الدلائل على نجاح البرنامج".

وأشار إلى أن: "مُشاهد برنامج الحكاية من العيار الثقيل، وليس سهلا، ومطلعا على الأحداث، وفي نفس الوقت متميز؛ لأنه لا يتلقى نفس المحتوى الذي يتابعه المشاهدون في البرامج الأخرى".

وأوضح: "البعض يرفض أن يفصح أنه يشاهد برنامجي"، معقبا: "مشاهد البرنامج ده من النوع الناقد الذكي اللي بيقارن.. وحتى لو ما بتحبنيش ولا بتحب البرنامج؛ بنحرص إن البرنامج يكون له فائدة.. وهدفنا التأثير".

عمرو أديب يتحدث عن نهاية مسيرته الإعلامية

كشف الإعلامي عمرو أديب عن المحطة التلفزيونية التي سيختم فيها مسيرته في عالم الإعلام وتقديم البرامج، موضحا أنه ضمن آماله في الإعلام، هو إنهاء مسيرته الإعلامية في مجموعة كبيرة، وتعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وهي مجموعة قنوات “إم بي سي مصر”. 

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