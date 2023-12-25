بحضور قيادات حزبية ونواب.. أمين مساعد مستقبل وطن بكفر الشيخ يحتفل بزفاف نجله

احتفل المحاسب محمد عبد الحميد عرابي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، بحفل زفاف نجله الدكتور عبد الحميد «صيدلي»، على الآنسة الدكتورة ريهام مصطفى اللبيشي «صيدلانية»، في حفل زفاف حضره الأهل والأحباب بنادي ضباط الشرطة بمدينة كفر الشيخ.

حضر الحفل اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، واللواء حسن شمس، وكيل الإدارة العامة للمرور سابقاً، والكاتب الصحفي عمرو سعدة، نائب رئيس تحرير الأهرام، والإعلامي زايد الزاهد، والمحاسب عبد الحميد مصطفى، رئيس نادي كفر الشيخ الرياضي.

كما حضر عدد من قيادات حزب مستقبل وطن، من بينهم المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب عبد الحميد مرعي، أمين العلاقات الحكومية بالمحافظة، والمحاسب خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والمحاسب عبد الباسط الخولي، أمين مساعد أمانة المجالس الشعبية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

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