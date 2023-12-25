جيش الاحتلال يستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال استهدف مواقع عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

و شنت طائرات الاجتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عدة غارات استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وقبل قليل، أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط جنوب لبنانبصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين عن مقتل جنديين ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 17 خلال الـ 24 ساعةالأخيرة. وبذلك تبلغ حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في27 أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 489.