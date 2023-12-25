95 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من قطاع غزة إلى 95 منذ مساء أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

وأوضحت صحة غزة، أن “القصف الإسرائيلي على المغازي طال 4 منازل مأهولة، تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة وأبو رحمة”.

بدوره، قال مستشفى الأقصى في غزة، إن “أغلب ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي من الأطفال والنساء وكبار السن”.