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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن هناك تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بالقرب من المنطقة الحدودية مع لبنان.

أفاد نبأ عاجل، بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع.

ومن ناحية أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال استهدف مواقع عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

و شنت طائرات الاجتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عدة غارات استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوبلبنان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وقبل قليل، أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط جنوب لبنانبصاروخمضاد للدروع أطلقه حزب الله.

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