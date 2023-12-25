سرايا القدس تقصف حشودا عسكرية لقوات الاحتلال شرق خان يونس

قالت سرايا القدس، اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بقذائف هاون عيار 60.

وأضافت سرايا القدس: "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في جحر الديك وسط قطاع غزة".

وكشفت كتائب القسام، إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن أعداد الجنود القتلي في معارك غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

وتنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.