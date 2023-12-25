تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة

قال إعلام عبري، اليوم الاثنين، إن القصف الصاروخي تجاه مستوطنات غلاف غزة تجدد.

قالت سرايا القدس، اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بقذائف هاون عيار 60.

وكشفت كتائب القسام إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن اعداد الجنود القتلي قي معارك غزة.

و أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

وأفاد نبأ عاجل، اليوم، بإطلاق ٨ صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع.