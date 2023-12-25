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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

صدى البلد

ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الاثنين، صلاة قداس عيد الميلاد، بكنيسة القديس نيقولاس البطريركية بالحمزاوي.


وشكر البابا ثيودوروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على برقية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


كما هنأ بابا الروم الأرثوذكس خلال كلمته التي ألقاها بالقداس الإلهي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، واصفا بأنه رجل من الله وأمين على وطنه، مصلين دائماً من أجله ومن أجل أمن وسلامة بلدنا الحبيبة مصر . 


وشارك بحضور القداس الاحتفالي محمد يحيي مندوبا عن رئيس الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء جعفر عمران مندوبا عن وزير الداخلية، كما شارك أيضا وفد من الدكتور محمد أبو زيد نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبدالفتاح الشيخ مندوبا عن الأوقاف وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما شارك أيضا عدد من السفراء والإعلاميين. 


ومن المقرر أن يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا ثيودوروس الثاني اليوم  بمقر البطريركية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

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