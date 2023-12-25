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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 27 جنديا إسرائيليا خلال معارك أمس في غزة

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن 27 جنديا أصيبوا خلال معارك قطاع غزة في الساعات ال24 الأخيرة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية صباح أمس الاحد، عن سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، إن حركة حماس تظهر صبرًا كبيرًا في الميدان وتحسن من طرقها القتالية ما أدى لإرتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي إلي 485 قتيلاً وذلك بعد أن الإعلان عن مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة صباح اليوم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إنه وثق 2600 حالة اعتقال على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 40 طبيباً وثمانية صحفيين.

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