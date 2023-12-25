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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 أطنان و200 كيلو منتجات مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، توجهت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى بالعاشر والإدارة الصحية وشرطة المرافق للمرور على الأسواق ومتابعة الاسعار وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، كما تم التنسيق مع إدارة التجارة الداخلية بالمديرية وتم تحرير محضر رقم ١٤٤٠٨ كمية قدرها ٢٠٠٠ كجم مجروش بلاستك مجهول المصدر.

 

كما تم تحرير محضر رقم ١٤٤٠٩ كمية قدرها ٢٢٠٠ كجم خامة بلاستيك مجهول المصدر وتحرير محضر رقم 6333 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ على 200 شيكارة ملح ليمون مجهول مصدر وتم التحفظ على 5000 كجم وتم التحفظ على 40 كرتونه بداخلها مادة سليلوز غذائى مجهول المصدر 1000كجم على ذمة الفصل فى القضية وتحت تصرف النيابة العامة.

إدارة تموين العاشر من رمضان إدارة الطب البيطرى الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية بالشرقية

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