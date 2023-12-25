الرئيس السيسي يتابعها.. تفاصيل خطة تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اجتماع الرئيس السيسي اليوم كان للمتابعة والوقوف على ما تم خلال الفترات السابقة من إنجاز بشأن تطوير البحيرات المصرية وإعادتها إلى سابق عهدها".

وأضاف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: "عرضنا على الرئيس السيسي ما تم من عمل خلال السنوات الماضية والذي شمل أعمال تطوير كبيرة في بحيرات البردويل والمنزلة والبرلس ومريوط، وجاري حاليا العمل في إدكو والسد العالي"، لافتا إلى أن البحيرات عانت من الاهمال في العقود الماضية".

وأشار الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى أنه "كان هناك العديد من التجاوزات داخل بحيرة المنزلة وكان هناك أكثر من 5200 حالة تعد على بحيرة المنزلة"، مؤكدا أنه "تم إزالة جميع التعديات على البحيرات، وتم التنسيق مع هيئة المسطحات المائية لمنع التجاوزات".

وتابع: "هناك تطوير كبير بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أن بحيرة المنزلة كانت تنتج 45 ألف طن في العام الماضي، والعام الحالي أصبحت تنتج 85 ألف طن، بينما بحيرة البرلس كانت تنتج 50 ألف طن من الأسماك سنويا خلال العام الماضي، وارتفع انتاجها هذا العام ووصل إلى 105 آلاف طن".