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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أزمة الدولار.. ماذا فعل البرلمان لتوفير العملة الصعبة خلال 2023؟

الدولار
الدولار

 شهد مجلس النواب إصدار عدد من القوانين خلال عام 2023 والتي من شانها دعم رحلة البحث عن العملة الصعبة وتوفير الدولار.

مد فترة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج

 

ووافق مجلس النواب على إعادة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، خلال عام 2023، وياتي ذلك بعد موافقة المجلس العام الماضي 2022 على قانون متعلق بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك والرسوم.

وفقا للقانون الذي وافق النواب على امداد العمل به، فلكل مصري له إقامة سارية في الخارج، الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم، وللاستفادة من هذه المزايا ألزم القانون سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عليه عائد بما يعادل 100 % من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها، وبعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

 

تعديلات قانون الجنسية المصرية 

 

وافق مجلس النواب، على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
 

ويستهدف القانون  تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
 

وجاء القانون انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الاجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.

 

تعديلات قانون الاستثمار 

 

وافق مجلس النواب على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. 

استهدف القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، كما عمل على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.

وتتضمنت التعديلات الواردة، بالقانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

 

تصدير العقار للخارج

شهد مطلع يوليو 2023، على موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعى على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بما يسمح لغير المصرى بتملك أى عدد من العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السكن، على أن يسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

ولم يتم عرض مشروع القانون على المجلس حتى الان من اجل مناقشته وابداء الرأي فيه.

الدولار العملة الصعبة استيراد السيارات من الخارج النواب مجلس النواب

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