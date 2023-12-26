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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوي مالية للحصول علي معلومات هامة خاصة بأحد القضايا.

جاء بأمر الإحالة ثانياً أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الكسب الغير مشروع طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مائتي ألف جنيه أخذ منها مائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

كما أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولا

 

كما أن  المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً .

كما أن المتهمان الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً.

كما أن  المتهم السابع توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً.

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