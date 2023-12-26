تطوير البحيرات| زيادة في الإنتاج السمكي.. وفرص واعدة للتصدير

تمثل البحيرات السمكية أهمية اقتصادية بالغة، حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك حوالي 80% من إجمالي الإنتاج في مصر، وتتعرض هذه البحيرات لمجموعة من التحديات، وتحاول الدولة جاهدة لإزالتها؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الإنتاج السمكي.

إنتاج الأسماك

وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور صلاح المصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الإنتاج المصري من الأسماك تخطى حاجز الـ 2 مليون طن من مَصْدريه سواء الاستزراع السمكي أو المصايد الطبيعية.



وأشار " مصيلحي " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلي أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية يتم العمل على عدة محاور لتعظيم انتاج مصر من الأسماك تتمثل في الآتي : استعادة كفاءة وتطوير البحيرات المصرية (المنزلة – مريوط – البرلس – البردويل – السد العالي – قارون) ، إضافة إلي زيادة انتاجية الفدان الواحد من الأسماك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الدكتور صلاح مصيلحي، أن استغلال وحدة المياه الاستغلال الأمثل عن طريق الاستزراع التكاملي لإنتاج أكثر من منتج (سمكي – نباتي)، و التوسع فى إنشاء المزارع بالأراضي الصحراوية من أهم عوامل زيادة حجم الثروة السمكية.

إهمال واضح

وأضاف أن البحيرات فى مصر شهدت إهمالا واضحا على مدار العقود السابقة ، ولكن منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة أولى اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات لتنمية الثروة السمكية.

وأشار "مصيلحي " إلي أن جميع المخالفات على البحيرات تمت إزالتها بالكامل سواء على بحيرة المنزلة ، أو مريوط ، أو أدكو ، مشيرا إلي أن تطوير البحيرات أدى إلي رفع إنتاج الأسماك فبعد أن كانت تنتج بحيرة المنزلة 54 ألف طن من الأسماك أصبحت تنتج حوالى 80 ألف طن من الأسماك .

تصدير الأسماك

ضاف "رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" أننا نصدر 29 ألف طن من الأسماك خلال العام الواحد من المصائد الطبيعية وجارى حاليا الاعداد من أجل تطبيق الاشتراطات لتصدير أسماك المزارع .

وأوضح أن عمليات التكريك مازالت مستمرة فى البحيرات والتى تزيد من عمق ومساحة المياه وبالتالى يزيد تكاثر الأسماك فيزيد الإنتاج، لافتا إلي أنه خلال العام القادم سيتم الانتهاء من أعمال التكريك بجميع البحيرات.

وقال إن انتاج البحيرات المصرية من الأسماك زاد حوالى 75 ألف طن خلال ال 4 سنوات الماضية نتيجة عمليات التطوير والتطهير.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها.

تطوير البحيرات

وأضاف المتحدث الرسمي ، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي.