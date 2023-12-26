وزير الرياضة يناقش خطة عمل لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع مع أعضاء لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمقر مركز التعليم والابتكار الشبابى بالجزيرة، لمناقشة خطة عمل اللجنه بالتعاون مع الوزارة خلال العامين المقبلين.

حضر اللقاء كلا من الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة منى الحديدي- مقررة لجنة الشباب، والإعلامي الدكتور حسين حسنى، نائب مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة وهم: مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة وعضو اللجنة ود.نانسي ابراهيم، ود. شيماء حلمي، والصحفي محمد خضير، وأحمد علاء، والمهندس محمد الحارثي، وحازم الملاح، والدكتور محمد شحاتة، ومؤمن ممدوح، والمخرج عمرو قابيل.

كما حضر من جانب وزارة الشباب اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبدالله البطش، مساعد وزير الشباب، ونجوى صلاح وكيل وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

ورحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتورة منى الحديدي مقررة اللجنة، وبأعضاء لجنه الشباب بالمجلس، مقدما لهم التهانى بتشكيل اللجنة، مبديا استعداده التام للتنسيق والتعاون بين الوزارة ولجنة، الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، كما تم مناقشة العديد من الأفكار التى سيتم تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون بين اللجنة والقطاعات ذات الصله بوزارة الشباب.

ووجهت الدكتورة منى الحديدى، مقررة لجنة الشباب، الشكر لوزير الشباب لإتاحة الفرصة للجنة الشباب بمناقشة خطة عمل لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة والتي تتضمن سبعة محور هي: تعزيز القيم الإيجابية لدى النشء والشباب داخل المجتمع، تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، دعم الصناعات الثقافية، حماية وتعزيز التراث الثقافي، تأكيد ريادة مصر الثقافية عالمياً، تعزيز العدالة الثقافية، وتطوير المؤسسات الثقافية.

واستمع الوزير ، إلى العديد من الأفكار التي قدمتها مقررة اللجنة، والتي تستهدف التشبيك والتعاون مابين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة، لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والكيانات التي تستهدف قطاع النشء والشباب والعمل على تعزيز الوعى الثقافي لدى الشباب فى مجالات متنوعة، لبناء جيل مثقف وواعي ومبدع؛ جيل قادر على المساهمة بشكل فاعل في صناعة مستقبله ومستقبل وطنه.

ورحب وزير الشباب، بكل الافكار التي طرحت واوصى بدمجها ضمن الفعاليات والملتقيات التي ستقوم بها الوزارة في المرحلة القادمة.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة تثقيف وتوعية الشباب بالأوضاع الراهنة وإدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات والتصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة، وضرورة الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار وطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية.

وأشار الوزير، إلى أن خطة الشباب والرياضة تستهدف بناء أجيال من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة في مختلف المجالات، وتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.

ولفت الدكتور صبحي، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعامل وتتفاعل مع مختلف الجهات والوزارات لتقديم الخدمات لهم وتلبية رغباتهم، والعمل علي تكوين الشخصية الإيجابية المتكاملة للشباب من خلال الإستراتيجية الوطنية للشباب.

وتقدم الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالشكر والتقدير والامتنان إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي جهوده في قطاعي الشباب والرياضة، مشيدًا بفكرة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للثقافة ولجنة الشباب ووزارة الشباب والرياضة فيما هو قادم من مشروعات وأنشطة وبرامج مشتركة، لخدمة الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ختام اللقاء أكدت الدكتورة منى الحديدي مقررة لجنة الشباب: أن الهدف من الاجتماع هو تحقيق الشراكة والتشبيك بين لجنة الشباب وبرامج وزارة الشباب والرياضة وان اليوم هو بداية الطريق، ونتمنى الحرص والاسراع في استكمال مسيرة الشراكة والتعاون، كما تم الاتفاق مع سيادة وزير الشباب على دمج خطة اللجنة بمختلف الفاعليات والبرامج التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وأن لجنة الشباب أصبحت الكيان الشباب رقم ٤٧ بوزارة الشباب والرياضة.