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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: العلاقات المصرية السعودية تشهد تحالفا كبيرا خلال الفترات المقبلة |فيديو

مصر و السعودية
مصر و السعودية

قال أحمد الخطيب، الكاتب الصحفي، إن العلاقات المصرية بين مصر والسعودية عريقة وممتدة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن العلاقات المصرية السعودية ستشهد تحالفا أكبر خلال الفترات المقبلة.

 العلاقة بين مصر و السعودية تاريخية


وأضاف أحمد الخطيب، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن العلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية حمت الأمن القومي العربي من العديد من المشاكل والتدخلات.


وأشار الكاتب الصحفي إلى أن العلاقة بين مصر و السعودية تاريخية وقديمة، مؤكداً أن مصر والسعودية تقع عليهما مسئولية كبيرة، على اعتبار أنهما قادة الدول العربية.

مصر السعودية الأمن القومي العربي قادة الدول العربية العلاقات المصرية السعودية

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