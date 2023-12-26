أمين حزب حماة الوطن: إصدار قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة

أكد المستشار طلعت الفاوى أمين حزب حماة الوطن قسم التبين جنوب القاهرة على ضرورة اصدار قانون المحليات لما له من أهمية كبيرة في تقديم الخدمات للمواطن البسيط حيث أن المحليات تقدم 60% من الخدمات الموجهة للمواطن في كافة المجالات، وبقدرتها على الأداء يتم قياس مدى رضاء المواطن عن أداء الدولة تجاهه لذلك نؤكد على أهمية السرعة في إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإعادة تأهيل وتطوير الإدارة المحلية من خلال عدة محاور منها إعادة هيكلة مؤسسات الإدارة المحلية وتنظيم الإدارات وتفعيل المراكز التكنولوجية والقضاء على الروتين في إصدار التراخيص وخاصة تراخيص البناء في ظل القوانين الجديدة ومنها قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يعد هدية من الرئيس للمواطن.

وأضاف الفاوي أنه لابد من وضع الية لتقييم الموظفين ورفع كفاءتهم وإرساء اللامركزية وزيادة سلطات المحافظين وإعادة المجالس المحلية لما لها من دور رقابي يتمتع أعضاؤه بأدوات رقابية شديدة لمحاسبة ومتابعة أداء الجهات التنفيذية مما يحقق طموحات الوطن ورضا المواطن.