الحكومة ترفع كفاءة شق الثعبان وتنشئ قاعدة بيانات للمصانع والورش.. نواب: قرارات تسهم في زيادة الصادرات وتوفر فرص عمل.. ولابد من دعم الصناعة

برلماني عن تطوير منطقة شق الثعبان: ستكون واعدة بالفرص التصديرية للرخام والجرانيت

برلماني: منطقة شق الثعبان بوابة لتصدير الرخام والجرانيت

برلماني: تطوير منطقة شق الثعبان ضمن إجراءات النهوض بقطاع الصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة جهود المحافظة في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تقنين أوضاع نحو 71% منها.

كما تناول المحافظ جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تنفيذ البوابات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من المشروع.

وفى هذا السياق أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الدولة في النهوض بقطاع الصناعة، موضحين أهم أهداف وفوائد تطوير منطقة شق الثعبان.

بداية،قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منطقة شق الثعبان لم يتم تسليط الضوء عليها منذ عقود طويلة خلال فترة الحكومات السابقة، ولم تحظ باهتمام وتطوير سوى فى عهد الرئيس السيسي في ظل جهوده لتنمية قطاع الصناعة.

وأضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي رفع كفاءة وتطوير شق الثعبان، بالطبع يجعلها منطقة صناعية واعدة بالفرص التصديرية من الرخام والجرانيت، معقبا “ بالسابق كنا نرسل المواد الخام يتم إنتاجها بالخارج ويتم استيرادها مرة أخري بأسعار خيالية” لذا فإن الإنتاج بشكل كامل محليا ومن ثم التصدير له العديد من المزايا.

وتابع النائب : فالفترة الراهنة تتطلب وجود إنتاج غزير من الرخام والجرانيت يعمل علي تغطية احتياجات السوق المحلي وأيضا زيادة صادرات تلك الموارد، فضلا عن ضرورة منح أصحاب المصانع والورش المزيد من التسهيلات والحوافز.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك الكثير من الموارد والثروات التي تمتلكها الدولة ومنها الرمال البيضاء والسمراء، لذا لابد من العمل علي استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل.

ومن جانبه، أشاد النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بجهود الحكومة في تطوير قطاع الصناعة لا سيما الصناعات الهامة والمطلوبة، حيث يدعم ذلك النهوض بمعدلات النمو الاقتصادى وتحقيق العديد من المكاسب.

و أضاف “ امام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي رفع كفاءة وتطوير منطقة شق الثعبان، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المناطق الصناعية بما يدعم زيادة انتاج وصادرات الرخام والجرانيت، معقبا “ لابد أن نستفيد من هذا النوع من الصناعات بإعتبارها صناعات المستقبل”.

و أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن صناعة الرخام والجرانيت تعد من أهم الصناعات الحرفية التي تسهم في تشغيل عمالة كثيفة، فضلا عن وجود طلب عال عليها محليا ودوليا، لذا لابد من توجيه الدعم للعاملين في هذه الصناعة من أصحاب المصانع والورش.

وتابع النائب : كما أن أسعار الرخام والجرانيت رخيصة وعمالة وخامات متوفرة، لذا لابد من التركيز علي دعم الصناع بالحوافز الضريبية أو البنكية من خلال القروض الميسرة وغيرها من التيسيرات.

فيما أكد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية الشاملة، من خلال العمل علي توطين العديد من الصناعات الإستراتيجية محليا حيث يتميز تبني هذا الإتجاه بمكاسب عدة.

وقال الصعيدي لـ صدي البلد، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير منطقة شق الثعبان، تأتي في إطار توطين صناعة الرخام والجرانيت والعل علي زيادة قيمة الصادرات منها لمختلف دول العالم بما يوفر مبالغ ضخمة من العملة الصعبة وينعكس بالإيجاب علي معدلات نمو الإقتصاد القومي للدولة.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إلي أن تطوير منطقة شق الثعبان يعد أحد القرارات الإيجابية التي طال إنتظارها لا سيما وأنها تتميز بإمتلاكها وفرة ومخزون كبير من موارد الرخام والجرانيت، حيث كان من الضروري استغلالها بشكل أمثل يحقق المنفعة لإقتصاد الدولة، معقبا “ مستهدف لها أن تكون بوابة للتصدير في هذه الصناعة”.

وتابع النائب: كما أن العمل علي تطوير صناعة الرخام والجرانيت يسهم في تشغيل قطاع كبير من العمالة المشتغلين بهذا المجال، لذا نآمل في تحقيق نتائج إيجابية بهذا الملف