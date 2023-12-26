أبطال سابقين يكذبون إنجازاته.. إيقاف حطب لحين انتهاء التحقيقات النيابية في مخالفات مالية وقانونية بالفروسية

مخالفات مالية وقانونية ، ارتكبها المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية وفقا لتقرير اللجنة التفتيشية لوزارة الشباب والرياضة وبناء عليه تم إيقافه كرئيسا لاتحاد الفروسية لحين انتهاء التحقيقات وبناء على ذلك ، اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى جلستها الطارئة التى عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم هشام حطب رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية في البداية وبدأت الجلسة بعد خروجه لمناقشة مايخصه.

وفى ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة والمتضمن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس/ هشام حطب ، وإعمالاً للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017؛ قرر مجلس ادارة اللجنة الاولمبية إيقاف المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.

كما تقرر تكليف نائب الرئيس المهندس/ ياسر إدريس بأعمال رئيس اللجنة ، واكد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية ان جميع القرارات تمت بحضور تسعة اعضاء حضورياً وثلاثة اعضاء اون لاين بمجموع 12عضو من اصل 14 عضو ، وتمت اتخاذ القرارات بموافقة جميع الاعضاء الحاضرين بعدد 12عضو

إيقاف مجلس الفروسية

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد

وكانت لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛ رصدت مخالفات بناءً على أعمال التفتيش المالي والإداري والقانوني التى تمت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن

لاعب الفروسية السابق: اعتزلت بسبب ظلم حطب

ولم تقف مخالفات حطب حد الوقائع المالية والقانونية ، بل امتدت للتعسف ضد أبطال مصر في الفروسية حيث كشف كريم حمدي، بطل مصر السابق في الفروسية، أنه كان على الدرجة الأولى في لعبة الفروسية وهي الأعلى في مصر وكان لديه أكثر من حصان يمكن أن يمثل به مصر في الخارج

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه اعتزل الفروسية بسب الظلم الذي وجده في اتحاد الفروسية.

وقال إنه كان مدير فني لأكبر فريق ونادي ولديه 17 شهادة في الفروسية، وحاليا الاتحاد المصري للفروسية لا يستطيع تكوين فريق للمنافسة يتكون من 4 فرسان.

وأردف أنه تم منعه من دخول الاتحاد للممارسة أو التسخين لمجرد أنه كان يعارض هشام حطب وفكر في الدخول للانتخابات باتحاد الفروسية وعرض عليه هشام حطب الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس.

وأكد كريم حمدي، بطل مصر السابق في الفروسية، أنه قدم أكبر سي في من بين 18 ممارس ومع ذلك لم يقبله الاتحاد، مشددا على أن لديه إنجازات دولية كبيرة وخبرات كبيرة في اللعبة.

وأوضح أن فريق مصر في الفروسية يتكون من 4 فرسان ولا بد من اختيارهم بكفاءة، مردفا: ضحيت بعملي واعتزلت الفروسية بسبب مضايقات من هشام حطب، وهناك مستقبل واعد للرياضة وإعداد أقوى فريق فروسية

بطل سابق يكذب حطب بشأن نتائج الفروسية

وقال خالد محمد، بطل مصر السابق في الفروسية، إنه لن يتحدث عن تشويه المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية المصري، لتاريخه، مؤكدا أنه تم الإطاحة بسامح الدهان وعبدالفادر سعيد المصنفين عاليما بسبب المشاكل مع هشام حطب.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أموال اتحاد الفروسة تتجه إلى فارس واحد فقط، مشيرا إلى أن هناك تحطيما للاعبي الفروسية من جانب الاتحاد الذي يرأسه هشام حطب.

وأوضح بطل مصر السابق في الفروسية، أنه تم تقديم فواتير بقيمة 25 مليون جنيه للإعداد لبطولة أولمبياد طوكيو لم يتلق أي لاعب أموال، مشددا على أنه لابد من الكشف عما حدث في أولمبياد طوكيو مع الفارس سامح الدهان ، وأن الفارس عبدالقادر تعرض لضغوط ومضايقات لاستبعاده من الفرق والفردي في أولمبياد طوكيو، موضحا أن اتحاد الفروسية لم ينفق أي أموال على سامح الدهان أو عبدالقادر سعيد المصنفين عالميا.

وأكد أنه قرر اعتزال الفروسية بسبب المضايقات التي تعرض لها في اتحاد الفروسية، مشيرا إلى أنه عندما يفوز شخص برئاسة اتحاد الفروسية بعمل على زيادة أعداد الأندية للحفاظ على منصبه.

وقال بطل مصر السابق، إن هناك اقتتالا، على منصب رئيس اتحاد الفروسية، مبينا أن هناك بلاغات متبادلة بيني وبين هشام حطب وتم شطب اسمه.