خبير سكان: أوروبا في مأزق بسبب الهجرة.. يجب الفصل بين المهاجر واللاجئ

أكد الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أن الهجرة غير النظامية من 10% إلى 15% من نسبة الهجرة الدولية، منوهًا بأن أمريكا بها توازن كبير بين اقتصادها وتعدادها السكاني، بينما أوروبا في مأزق بسبب عملية الهجرة وكل شخص يدخل جديد يخفض من مستوى الرفاهية للشعوب الأصلية.

وأشار "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إنجلترا تستقبل كل عام 2 مليون مهاجر، مشددًا على أنها تحتاج إلى عمال وذلك بشكل كبير بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، أن أوروبا لديها نموذج يجب أن يحتذى به في التعليم والصحة، مؤكدا أن موجات العداء ضد المهاجرين زادت في العالم بسبب سياسات اليمين المتطرف.

460 ألف لاجئ

وأوضح أن القانون الدولي يسمح للاجئ بالدخول إلى البلاد بدون أي أوراق، ولابد من الفصل بين المهاجر واللاجئ، متابعًا: "مصر بها 460 ألف لاجئ.. يحصل على الحماية والإقامة"، ولا يوجد أي أرقام دقيقة لعدد المهاجرين في العالم.