التنمية الحضارية يكشف آخر تطورات مشروع القاهرة الخديوية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، اخر مستجدات أعمال الهيئة لمشروع تطوير القاهرة الخديوية أو التاريخية، مشيرا إلى أن الأعمال تتم في 5 مناطق ضمن المشروع.

وتابع خالد صديق، في في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط سيكون عالميا، وستخصص لها إدارة عالية الكفاءة.

واشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، الى أن القاهرة ستضاهي المدن الكبرى في عام 2030، ونحرص على تطوير واجهات المباني بشكل متميز، ونعدل في شكل بعض الواجهات لتكون ملائمة مع الرؤية البصرية للمناطق بالكامل، ونحن نقوم بعمل مجهود جبار لإعادة القاهرة لعمارتها التاريخية"

