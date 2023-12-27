خبير: لأول مرة الصين تطلق قمرا صناعيا لمصر لأغراض علمية وتنموية

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير في الشأن الصيني ورئيس مجموعة بيت الحكمة للثقافة، إن الصين في العالم لا تشتري الأصول و لكنها تتعامل بمبدأ حق الإدارة، منوها إلى أن الدائن الأكبر للدول الأفريقية في العالم هي أمريكا.

وأوضح "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج حديث القاهرة المذاع على شاشة القاهرة و الناس، أن الصين حتى الأن لم تظهر وجه سيء، لافتا إلى أن أمريكا عندما تعطي أي دولة معونة تقوم بإذلالها بهذه المعونة من خلال اجتماعات بالكونجرس.

ولفت "سعيد"، إلى أن خبر مبادلة الديون بين مصر و الصين لم يٌنشر في الصين و لكنه نُشر في وسائل إعلام عربية، حيث أن مصر مدينة للأخيرة بـ 8,2، بالعكس العلاقات المصرية الصينية قوية جدا.

إيجيبت سات 2

ونوه، إلى أن الصين منذ شهر أطلقت قمر صناعي يسمى (إيجيبت سات 2)، في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم، لأغراض علمية وبحثية وتنموية لدولة حسب طلبها، و قُدم بها تقارير خاصة بأنواع التربة فيها و فرص استصلاح الأراضي.