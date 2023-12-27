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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية الرئيس.. وزير الشباب يتفقد استلام الحقيبة الرياضية للمشاركين بماراثون زايد الخيري

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تفقد توزيع الحقيبة الرياضية للمشاركين في النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري، والمقرر إقامته السبت المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استضافة مصر لماراثون زايد الخيري بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.


وتتضمن الحقيبة الرياضية، تي شيرت السباق والشريحة ورقم الصدر، وذلك بمجمع حمامات السباحة بهيئة إستاد القاهرة الدولي.، والتي تُقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تخصيص العائد منه لصالح ومؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكومية.


وفي ذات السياق، أكد وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون زايد الخيري يعد محفلًا رياضيًا كبيرًا، وإقامته بمصر يدلل على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين المصري الإماراتي، فضلًا عن كونه حدثًا إنسانيًا يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعي.


وأوضح وزير الرياضة، أن الماراثون يشهد مشاركة كبيرة من قبل الشباب والعائلات المصرية، كما أنه رمز مكمل لرؤية وزارة الشباب والرياضة من خلال الاستثمار الرياضي من أجل التنمية.


ومن المقرر أن يتم تدشين ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة في العاصمة الادارية الجديدة واجهة مصر الحديثة، وسيشهد العديد من الجوائز هذا العام للجهات المشاركة تقترب من قيمة 10 مليون جنيه مقسمة علي 5 آلاف جائزة، وسحب علي 200 رحلة عمرة.

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