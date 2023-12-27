يديعوت أحرونوت: الحديث عن "المرحلة الثالثة" في غزة مجرد كلام للأمريكيين

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس مكونة من طابقين، موضحة أن هذا أمر جديد في التاريخ العسكري مما يتطلب أساليب جديدة ودقيقة.

وأضافت الصحيفة أن الحديث عن "المرحلة الثالثة" في غزة مجرد كلام للأمريكيين، مؤكدة أن الحرب في غزة تتكون من مرحلتين: احتلال الطابق فوق الأرض، ومن ثم التدمير البطيء والمستهدف للطابق السفلي – مجمعات حماس المحصنة في الأنفاق، التي لم يواجه أي جيش مثلها من قبل".

وأشارت الصحيفة إلى إن إزاحة قبضة حركة المقاومة الفلسطينية حماس واحتلال كامل قطاع غزة مشروط بتفكيك هذا النظام.

وقالت الصحيفة إن وفرة الصور والمقالات والتقارير التي يصدرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة هذه الأيام تخلق الانطباع بأننا نعرف ونفهم كيف تسير الحرب ، ولكن الحقيقة مختلفة بعض الشيء، ليس لأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لا يخبرنا بذلك".

وأضاف: الحقائق كما هي أو أن المراسلين والمعلقين لا يقومون بعملهم، ولكن لأن القتال في قطاع غزة ظاهرة جديدة وفريدة من نوعها في التاريخ العسكري، ولذلك يصعب التوسط فيها وشرحها لمن لا تشارك في الواقع في ذلك".