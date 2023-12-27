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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل بخان يونس

خان يونس
خان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الأربعاء، باستشهاد 18 فلسطينيًا، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات جوية أمام المستشفى، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيًا، إضافة إلى إصابة العشرات.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم، غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف إلى مراكز الإيواء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين. 

وقصف طيران الاحتلال والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية، والتفاح، كما استهدف منزلا في منطقة الكتيبة، وهناك حديث عن شهداء وجرحى.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 60 فلسطينيًا في عداد المفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية من ثلاثة طوابق قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وفي منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، نُقل 6 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء عمليات قنص نفذها جنود الاحتلال الذين اعتلوا بعض الأبنية، واستهدفوا كل من يتحرك هناك.

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استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل بخان يونس


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